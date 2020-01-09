在全球反避稅趨勢下，各國陸續制定相關法令以增加課稅透明度，企業進行移轉訂價等事前規劃與控管顯得更加重要。安永（EY）聯合會計師事務所今（9）日舉辦一次性移轉訂價調整及國別報告（CbCR）避風港最新規定研討會，提醒企業最新規定及相關應注意內容。 安永會計師事務所稅務服務營運長劉惠雯表示，透過稅務及相關法規角度，讓企業了解可能產生之相關影響以及因應之道。此研討會上，財政部賦稅署長官分享有關一次性移轉訂價調整及國別報告（CbCR）避風港相關規定及應注意事項，財政部關務署長官分享有關一次性移轉訂價調整海關配套措施及應注意事項。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師周釧培及執行總監林志仁指出，跨國企業可能面臨到台灣公司之營業淨利率太高或太低，若台灣公司的營業淨利率，無法落入常規交易範圍，或明顯偏離任一邊主管機關預期的中位數，可考慮進行一次性移轉訂價調整（例如調整進貨價格），以使台灣公司的營業淨利率符合主管機關預期。台灣企業相關常見挑戰為面臨跨國集團需建立一套合理及一致的集團移轉訂價政策；以及在我國的子、分公司應儘早與海外母公司或區域總部管理階層溝通相關適用要件規定，並檢視相關證明文件是否齊全等。安永提醒企業可有以下因應之道，包括每季覆核集團內所有成員的營運結果，及時調整利潤分配；一次性移轉訂價進口貨物完稅價格核定申請；進行事前申請預先訂價協議（APA）或事後申請相互協議（MAP）。

企業進行一次性移轉訂價進口貨物完稅價格核定申請，應留意在申報時需依規定格式揭露該受控交易相關資訊；說明交易價格變動理由及實際調整結果；以及併同檢送交易合約、該受控交易其他參與人進行相對應調整相關證明文據及相關稅目調整憑證予所在地國稅局。

若企業之一次性移轉訂價調整金額重大，也可考慮事前申請預先訂價協議（APA）。於我國申請預先訂價協議須符合申請協議之交易總額達台幣5億元、年度交易總額達2億元之兩大門檻，若協議成功簽定，將有助於企業避免在我國的子、分公司於協議年度（三年至五年）稅負的不確定性；且在三至五年之有效期間內，僅須準備執行預先訂價協議之年度報告，大幅降低企業稅務成本等優點。

(工商 )