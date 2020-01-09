今年大陸春運將於明天（10日）正式啟動，到2月18日結束，共40天的時間。今年春運鐵路預計旅客發送量4.4億人次，比去年同期增長8％；預計春節前鐵路發送旅客1.59億人次，增長11％。鐵路單位將最大限度提高運輸能力，在客流高峰時段每日增開夜間動車157.5對，比去年同期增加50％。

大陸國務院新聞辦今天（9日）舉行新聞發佈會，邀請相關部門的負責人介紹春運有關情況。中國國家鐵路集團有限公司副總經理李文新表示，2019年全國新投運的鐵路里程達到了8489公里，其中高鐵里程達到5474公里，國鐵集團所有幹部職工全力以赴做好春運各項工作，主要採取以下措施。

一是全力確保安全。牢固樹立生命至上、安全第一的思想，鞏固高鐵安全環境集中整治成果，狠抓各項安全措施落實，確保春運安全。

二是增加運輸能力。最大限度提高運輸能力，在客流高峰時段每日增開夜間動車157.5對，同比增加50％。節前每日開行旅客列車5275對，同比增加7.7％，創歷史新高；節後每日開行5410對，同比增加6.9％。保持普速列車開行規模，堅持開好公益性慢火車。

節前，北京、廣深、滬寧杭等客流集中地區，每日可分別開行跨局的旅客列車457對、482對、459對，比去年同期分別增加43對、17對、24對。節前出行最高峰的6天時間，日均安排開行夜間動車，也就是晚上0點到早上5點開行的動車157.5對，比去年同期增加52對，增長50％。

三是改善購票體驗。電子客票基本覆蓋高鐵和城際鐵路，旅客乘高鐵出行無需取票，持身份證就可以進站乘車。在所有旅客列車全面推廣網路候補購票，12306售票系統每天延長售票時間半小時，可通過人臉識別辦理網上核驗。售票系統優先為老年人配售下鋪車票，為兒童配售與同行人相鄰的席位，保證學生、務工人員等重點群體旅客購票。

四是提高服務質量，進一步提升普速站車服務質量。在高鐵車站和客流較大的普速車站設置自助實名制核驗閘機、急客通道，全路便捷換乘站達到70個，無軌車站達到154個，北京南等13個車站地鐵認可鐵路安檢，發揮鐵路、公交、地鐵協調機製作用，讓旅客進出站接駁更便利。

(中時 )