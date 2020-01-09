苗栗仁德醫專「生命關懷事業科」五年級年僅19歲的學生葉士源，日前取得內政部核發的「禮儀師專業證書」，成為全國最年輕的「禮儀師」。仁德醫專校長黃柏翔特別在元月3日「苗栗縣葬儀商業同業公會第六屆第二次會員大會」中表揚讚賞葉士源同學，堪為最佳學習典範的傑出表現，也彰顯仁德醫專「入學即就業」的教育成效。

這是仁德醫專繼107學年「職業安全衛生科」應屆畢業生邱律維，取得「工礦衛生技師」高考證照，成為全國最年輕的「工礦衛生技師」後，再次創下取得最年輕禮儀師的紀綠。

據黃柏翔表示，依據「禮儀師管理辦法」規定，要取得「禮儀師專業證書」，必須符合「三合一要件」才有資格向中央主管機關申請核發禮儀師證書。第一、須先通過「國家級考試」，取得「喪禮服務職類乙級以上技術士證」成為「專門技術人員」。其次、要修畢專科以上學校「殯葬相關專業課程」20學分以上，包括：殯葬衛生學、殯葬管理學、殯葬文化學等專業知識技能。最後，必須在殯葬禮儀服務業實際從事殯葬禮儀服務工作二年以上，三者缺一不可。因此自2014年5月內政部發出首張禮儀師證書以來，截至107年底全台禮儀師人數僅有929人。而葉士源竟在19歲就成為全國最年輕的「禮儀師」，實屬不易。

面對台灣出現高齡化趨勢，黃柏翔也呼籲有更多如「葉士源」的優秀學子，加入仁德醫專「生命關懷事業科」的學習行列，為個人發展前景、築夢踏實努力，也共同為提升台灣殯葬禮儀服務文化努力！

(中時 )