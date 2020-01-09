大選倒數2天，國民黨、民進黨進入短兵相接激烈肉搏階段，各參選人更把握機會一早站路口與民眾互動，把握每個拜票機會。網友求解，究竟選前幾天站路口有沒有用？其他網友則直言，「刷存在感」對候選人而言極為重要，尤其熱衷投票的族群更重視「見面三分情」。

日前網友在PTT論壇發文《選前四天，站路口真的有用？》本文討論熱烈，有網友則回應道：「掃街或站路口，總之就是讓人看到你這是有必要的。首先，有一個前提絕大多數候選人露面，都不會失態。不見得加分啦，但至少大部分不會失分。可能很多人看太多韓國瑜，而忘記了這一點，以為候選人失言是常態。」

回應網友進一步指出：「在很多選區多數選民是重視立委服務的，也很多地區兩大候選人的好感度其實是差不多的。例如林昶佐林郁方、楊瓊瓔洪慈庸。在地方其實都有做服務，這幾年地方評價都不差。這些選民投誰都可以，偏偏他們是投票率高的那群年齡層。最後他們投票，往往就是：我上次看到某某某，感覺不錯啊就投了。甚至到投票所蓋下章前一刻才決定，誰管你政策、質詢表現啊！刷存在感有用多了。」

不僅如此，該網友更直言：「一個街口一千人經過，三百人沒看到你，沒差不損失；一百人看到你對你產生好感，賺；五百人看到你無感，但心裡印象加深了一點；一百人看到你覺得你作秀，沒差！這些人本來就不會投你。」

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)