群聯(8299)受惠NAND Flash市況回溫，去年第四季以及全年營收同步創下歷史新高，在出貨表現上，群聯2019年在記憶體總位元數年度累計依舊持續維持超過98%的高成長。

群聯去年12月合併營收為40.95億元，月減少6,52%，但較2018年同期營收成長超過38%，去年第4季整體營收達131.73億元，較2018年同期成長超過30%，而累計去年1至12月份的合併營收更高達446.93億元，較2018年同期成長將近10%，雙雙分別刷新了單季及全年度營收的歷史新高，除了顯示去年第四季整體景氣需求回溫趨勢符合預期，2019全年度也因群聯彈性的供需應變得宜，在一片記憶體不景氣中闖出佳績。

群聯表示，與2018年同期比較，2019年12月SSD與eMMC成品總出貨量成長93%，工控高階記憶體模組營收也較去年同期成長49%，而記憶體總位元數年度累計依舊持續維持超過98%的高成長，去年年度累計整體記憶體模組出貨量更是成長超過32%，代表著群聯透過彈性且健全的營運模式與產品應用組合，持續在世界各地及各種應用領域成長茁壯。而群聯引以為傲的雙渦輪成長模式 (NAND控制IC設計與NAND儲存方案)，也持續在全球攻城掠地，攀升市佔率。

(時報資訊)