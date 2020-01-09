英業達(2356)今公布去年12月營收為433.8億元，月增14.06%、年增7.74%；累計去年全年營收5009.7億元，年減1.16%。英業達表示，去年受到貿易戰影響以及伺服器和手持裝置訂單量減，營收略呈下滑。展望今年，筆電和伺服器的出貨可望有高個位數的成長。

去年受到中美貿易戰移產能影響，英業達的伺服器出貨略為下降。在重新配置後，目前英業達的伺服器產能：台灣約25~30%，墨西哥約35%，捷克約25%，其他為大陸。去年伺服器占英業達的營收比約在34%左右。

在筆電方面，英業達去年筆電的營收是呈現小幅成長，今年則估將有高個位數年增，據了解，由於公司今年接到高單價的電競NB訂單，所以NB的表現會優於同業，目前筆電產能仍有9成在大陸。

英業達去年宣布回台投資累計金額約48億元新台幣，包括購置新廠房和買機器設備，在筆電的部分，約有1成產能遷回台灣，但至今尚未啟用新產能。英業達去年董事會決議48億元擴建既有龜山與大溪廠房，以因應上海伺服器與重慶筆電受到美中貿易戰影響的部份產能移回需求。同時持續投入高額研發經費，布局物聯網、大數據及雲端等三大面向，致力擴大產品線陣容，公司估將可新增高達1526個本國就業機會。

(時報資訊)