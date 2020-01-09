台中市長盧秀燕（前右2）9日回到北、北屯區陪同黨立委候選人沈智慧（前左2）車掃拜票，受沿途民眾熱情揮手回應。（張妍溱攝）

立委選舉倒數，台中市長盧秀燕9日回到北、北屯區藍營最大票倉，為國民黨第五選區立委候選人沈智慧輔選，2人合體車隊掃街拜票，沿途鑼鼓喧天，支持者熱情燃放鞭炮、揮舞小國旗、高喊：「國民黨團結贏勝選」，「市長媽媽」、「智慧姐」催出勝選氣勢，勢必要搶下北、北屯區立委1席次。

市長盧秀燕說，候選人本身特質很重要，沈智慧認真打拚，一直對她很有信心，沈智慧在北、北屯區待很久，尤其她對北、北屯區地方建設有貢獻，地方選民對她有一定了解，雖然選舉期間面對對手，無所不用其極攻擊，但她相信選民眼睛是雪亮的，沈智慧主張她的政見、不加入口水戰，是很好的事。

國民黨第五選區立委候選人沈智慧說，她對自己的選情，抱持審慎樂觀，每每見到選民，對她熱情揮手回應，讓她對選情很有信心；選戰倒數攻略，除了大街小巷車隊掃街，簡訊、經營臉書、IG、LINE社群，陸空齊下，搶攻各年齡層選民支持。

有媒體提到韓國瑜選情，盧秀燕說，相當有信心，因為人民對於現今執政現狀很不滿意，她認為韓國瑜的選情仍審慎樂觀。盧秀燕說，她選市長時，民進黨說會大贏、要在台中完全執政，民進黨對選情說法誇張，開票結果差距很大，綠營離人民很遠，對藍營選情她有信心。

(中時 )