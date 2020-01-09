2020總統大選及立委選舉將在11日舉行，最後倒數時刻，各方陣營無不猛力催票，不過從11日凌晨零點起要小心，若不小心碰觸跟競選活動有關的動作恐遭罰款。包括透過LINE、臉書、社群或手機簡訊替任何候選人催票，即使是轉傳也不行，違者將被處以50萬元以上、500萬元以下罰鍰。

選委會指出，根據選罷法，1月11日投票日當天凌晨零時起，就不能再從事任何競助選活動，包括透過手機簡訊、LINE、臉書等社群網路替候選人催票，即便轉傳他人的訊息也會觸法，一旦被截圖檢舉，可處50萬元以上、500萬元以下罰鍰，往年選舉都有多起被罰案例。

此外，投票時若將手機或其他攝影器材帶進投票所，一旦發現將被處以1年以下有期徒刑、拘役或新臺幣3萬元以下罰金。還有一個很容易誤觸的疏失，就是領取選票時，必須一次同時領取3種選舉票，包括總統副總統、立委選票以及政黨票，如果選舉人只願領取部分選票，也不得再回過頭要求第二次領票。

(中時電子報)