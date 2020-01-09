美國國會議員提出了一項法案，該法案將禁止美國與將華為設備用於其5G網路的國家共享情報。

如果該法案成為法律，可能會對華盛頓與其最親密盟友之間的情報共享關係，產生重大影響。特別是在歐洲，歐洲尚未決定是否禁止華為的5G網路。

全球最大的電信設備製造商華為已被華盛頓標記為國家安全隱患，該指控稱大陸公司的裝備可能被北京用來監視美國公民。華為已多次否認這一指控。

提出該法案的參議員湯姆·科頓（Tom Cotton）說：「美國不應與允許大陸情報收集部門，在其境內自由開展活動的國家，共享寶貴的情報訊息。」「我敦促世界各地的盟友，認真考慮與華為打交道對他們國家利益的影響。」

科頓的法案是美國試圖說服盟國禁止華為的最新舉措。像澳大利亞和日本等部分國家已經這樣做了。但是歐洲的兩個主要國家：英國和德國，尚未做出最終決定。預計英國將在本月稍晚時就華為的未來角色做出決定。

與此同時，據路透社報導，預計美國國務卿邁克·龐培歐（Mike Pompeo）將於週四在華盛頓舉行的會議上，與英國外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab）討論華為在英國5G網路中的使用情況。

(中時電子報)