韓國瑜凱道造勢多角度空拍曝光 網友大驚：滿了！

國民黨總統候選人韓國瑜 台北凱道 空拍畫面。(圖/中時電子報 直播畫面)
國民黨總統候選人韓國瑜 台北凱道 空拍畫面。(圖/中時電子報 直播畫面)

國民黨總統候選人韓國瑜，今傍晚開始，在台北凱道舉行「凱道勝利晚會」超大型選前夜造勢活動。但活動還沒開始，現場就已聚集近萬名韓粉，活動5點正式開始。現場空拍圖也曝光了。從舞台後方可見，韓粉人潮不斷湧入已擠滿景福門周邊。觀看直播的網友驚呼，「滿了！」。

國民黨總統候選人韓國瑜 台北凱道 空拍畫面。(圖/中時電子報 直播畫面)
國民黨總統候選人韓國瑜 台北凱道 空拍畫面。(圖/中時電子報 直播畫面)

從《中時電子》報直播畫面中可見，下午4點30分前後，韓粉人潮已滿到景福門兩側。不同角度拍都是滿滿的人。活動尚未正式開始，凱道已集結非常可觀的韓粉，氣勢可說是相當驚人。

觀看直播的網友驚呼，「滿了！」「韓國瑜回來了！」。

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(中時電子報)

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