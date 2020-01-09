中光電（5371）公佈12月份自結合併營收約41.63億元，較11月份合併營收43.64億元減少5％，與去年同期相較則成長1％。累計第四季自結合併營收為130.84億元，較第三季成長1％，累計2019年全年合併營收為487.11億元，年減12.5％。

由於嵌入式精密投影應用方案出貨趨緩，影像產品12月份整體出貨量約9萬多台，月減8％；合併營收則因大型展演高端工程機出貨成長帶動平均單價月增10.5％，達13.74億元，較11月份成長2％。受惠於嵌入式精密投影應用方案、大型展演高端工程機等出貨成長，第四季影像產品出貨量約30萬4仟多台，較第三季成長19%，營收則約41.72億元，較第三季成長14％。累計2019年影像產品全年出貨量約95.4萬台，年減27％；營收則達144.75億元，年減23％。預估影像產品1月份受到淡季及農曆年假影響，整體出貨量將較去年12月減少。

節能產品12月份合併營收20.2億元，較11月略減2％，其中EMS生意因客戶年底庫存調整營收約11.06億元，月減9％；ODM產品則由於TV及Monitor機種出貨成長帶動，營收較11月份增加12％，達8.69億元。12月份節能產品整體出貨量約349萬片，月減3％。總計第四季節能產品營收約62.2億元，出貨量達1,073萬片，分別較第三季衰退11％及7％。累計全年節能產品營收約239.69億元，年減3％；整體出貨量則約4,175萬片，年減12％。展望1月份受到年假影響，預期整體出貨量將略為下滑。

(工商 )