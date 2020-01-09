(16:57更新，補充最好比賽結果)目前世界排名第2的寶島一姐戴資穎，今天繼續在馬來西亞大師賽女單第二輪奮戰，面對世界排名第12的韓國好手成池鉉，經過將近1小時的3局大戰，小戴21比18、16比21、21比10告捷，晉級8強。

不包括今天過招，戴資穎之前和成池鉉交手過27次，擁有18勝9負優勢，且最近更是對戰9連勝，首局小戴在1比1平手後連下2分，就一路領先收下該局；第2局雖然小戴先拿到第1分，但成池鉉回敬3比0攻勢超車，小戴未能再要回領先而讓出，雙方必須進入第3局分出高下。

第3局戴資穎拋開次局失利挫折，3比0打出氣勢，並且不再給成池鉉超車機會，該局最多曾20比9領先11分，雖然成池鉉救回一個賽末點，但小戴最終還是延續對戰10連勝。

戴資穎只要在這一站賽事拿到冠軍，就有機會重返世界球后寶座，不過對於世界第1她一向看得很淡定，今天凌晨透過Instagram抒發心情，表示：「常常看到或聽到很多人要我把球后要回來，我只有滿頭問號？那是一時的位置，不是一輩子的位置。有沒有球后對我來說，沒什麼不一樣，我一樣只會做好自己該做的、想做的。」

大馬賽稍早台灣一哥周天成在男單第二輪21比23、17比21不敵香港選手伍家朗、止步16強；混雙組合李洋/楊景惇以21比19、13比21、21比18力克韓國組合，順利晉級8強；男雙組合李哲輝/楊博軒面對大陸籍第3種子李俊慧/劉雨辰，在先贏一局下倒輸兩局，最終21比18、17比21、13比21飲恨。

(中時 )