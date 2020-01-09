前新北市長朱立倫今扮演國民黨母雞，到台北市各區輔選，下午來到台北市第七選區（信義、南松山）和立委候選人費鴻泰車隊掃街，朱立倫指出，會特地來到此區輔選，除了費鴻泰是最好的老朋友，在最後關鍵時刻，在台北市不管是穩定或危急選區都一樣態度，每票都要落實投下去，費鴻泰則指出，這次選舉最大的競爭對手就是自己。

媒體問到費鴻泰面對這次選舉會不會選得比較辛苦，費鴻泰稱，還好、已經歷過3次議員、第5次立法委員都是照表操課，服務過的選民高達25萬以上，平均每年1萬人，在報稅的服務和鄉里的活動服務，接觸到這些人都會記錄下來，會打電話和寄文宣，都是例行公事。

費鴻泰指出，這次最大的競爭對手就是自己，要考期末考，所以要繳成績單，考題很簡單就是人民對我這4年表現，每次選舉都是一步一腳印，選完後就回到地方紮根，要考試前還是要跟支持者呼籲，懇請大家在一次支持，當選後會反映民意監督政府，在地方上服務。

針對國民黨秘書長蔡正元勸誘的傳聞對韓國瑜選情影響，費鴻泰說，民進黨一直在操作抹紅國民黨，希望選民能回到台灣民主的基本，現在民進黨國會到底做得好不好民眾應好好檢視。

記者追問這次的選票是否有機會超過5成，費鴻泰表示，從在市場拜票握手的過程中，感覺到比4年前好更多，感覺又回來了，更有信心，不過還是要靠選民投票才是關鍵。

(中時 )