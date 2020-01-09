隨著技術上的進步以及民眾消費意識的提升，事實上當前山寨手機並不如往年那麼猖狂，但仍舊存在。如果你有機會前往中國大陸購買手機，可以特別留心別一不小心踏入購物陷阱。

大陸跑分軟體「魯大師」日前公佈了2019年牛角尖獎，依據整體性能、AI性能、UI流暢度、手機晶片等領域評選出表現最佳的手機。不過就像一張紙有正面也有反面，不只有表現優秀的手機，在較少人涉及的山寨機市場，也仍舊有廠商推出仿冒市面上知名手機的機種，企圖矇騙消費者。而完整結果透過魯大師公布的2019年度假機排行就可以看出（魯大師並非唯一一個可以驗機的軟體）。

魯大師方面指出，2019年總共驗機6629704次，當中驗出57790次假手機（也就是山寨機），比例大約是0.87%。以品牌占比來看，被山寨比例最高的就是三星，假手機中總共有28.7％都是偽裝成三星手機，受害最深；蘋果則是排名第二，也就是說被驗出的山寨機中有15.88%偽裝成iPhone。可以看見擁有高階定位的這兩大品牌，儼然是被山寨的大目標，畢竟手機價格較為昂貴，因此若市場上出現比較便宜的選項，自然會吸印一些消費者入手。

以單一手機機種來看，被山寨比例最高的三星W2018（被驗出4688次），這是中國大陸訂製機種，至尊版要人民幣21999，約新台幣96600元，還有價格人民幣24999的典藏版。從定價來看就知道這是土豪專屬，也難怪會吸引山寨機消費者。被驗出為山寨機第二位的則是蘋果iPhone 8，被驗出4445次，也幾乎跟三星W2018不相上下。第三位則是蘋果的iPhone XS Max，第四位則是蘋果iPhoen X，第五位是三星W2019。從清單來看，不是三星品牌就是蘋果品牌的手機，換言之，這兩大品牌很明顯是山寨廠最愛。

跑分軟體魯大師公布2019年假手機排行，三星與蘋果是兩大受害最深的品牌。（摘自魯大師官網）

跑分軟體魯大師公布2019年假手機排行，此為假手機地圖（被驗出假手機的所在地）。（摘自魯大師官網）

除了公布山寨品牌比例以及被山寨最嚴重的機種外，魯大師也公布了假機地圖，第一名是廣東，其次則是山東、浙江、河南跟江蘇。如果你會前往這些地區購買手機，千萬要睜大眼睛好好瞧瞧。魯大師方面提醒，一般來說假手機（山寨機）有幾種特徵，包含規格較低以及價格便宜，因此千萬不要因為價格很低就輕易上當，畢竟一分錢還是一分貨，若要保險，建議還是從官方管道或是官方授權的通路購賣最能讓人安心。

(中時電子報)