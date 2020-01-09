台北地檢署偵辦王立強「共諜」案，去年11月諭知中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦限制出境、出海後，日前查出在台的另名陸籍男子涉案，已將他列被告並限制出境。由於向心夫婦去年底曾向北檢、台北地院聲請解除限制出境、提準抗告均遭駁回。向心夫婦確定要在台度過農曆春節。

此外，為因應新修正的《刑事訴訟法》限制出境、出海規定，檢察機關對於先前諭知境管的被告，依法須重行境管處分。檢方擬在11日大選後再傳喚向心、龔青重行限制出境、出海。

據了解，由於王立強人在澳洲，雖然北檢已透過法務部向澳方提出司法互助請求，但因國際司法互助程序曠日廢時，法界推測，新法重行境管有2個月的緩衝期，2月17日後才自動失效，檢方擬於1月11日後針對2人重行限制出境、出海，繼續對2人境管處分。

據了解，雖然法律並未規定，檢察官對於先前境管的被告，重行境管，必須傳喚被告到庭。不過，這起共諜疑案因事涉敏感，加上向、龔2人的境管是羈押的替代處分。因此檢方不排除正式傳喚2人，重行限制出境、出海，並當庭諭知限制出境、出海，並交付書面通知給2人，讓2人可以向法院提起抗告，尋求司法救濟。

王立強因爆料指他以中國創新投資公司員工名義，來台從事情報工作並涉入九合一大選。中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦去年11月24日要從機場離境時遭調查局約談，25日晚間被依違反《國安法》「發展組織罪」移送北檢複訊。檢察官訊後，26日凌晨以尚、龔2人沒有羈押必要，諭令尚、龔限制出境、出海，27日二度傳喚2人後請回。

(中時 )