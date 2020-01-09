黑熊紀錄片《黑熊來了》將於16日在台中舉辦特映會，開放民眾網路索票。(參山國家風景區管理處提供／林欣儀台中傳真)

知名《M.I.T台灣誌》導演兼主持人麥覺明費時11年拍攝的《黑熊來了》，內容記錄台灣黑熊生態，為鼓勵民眾親近山林，交通部觀光局參山國家風景區將於16日在台中站前秀泰影城舉辦特映會，麥覺明與交通部長林佳龍都將出席映後座談，也開放民眾索票觀賞，限量100名。

參山處指出，推動台灣山林旅遊，訂定2020年為脊梁山脈旅遊年，並推出5大山脈遊程，而《黑熊來了》拍攝期間特別深入雪山與中央山脈記錄黑熊蹤跡，是認識脊梁山脈之美的最佳途徑，盼透過影片讓民眾認識台灣特有動植物，也藉以親近山林。

《黑熊來了》除收錄台灣珍貴黑熊畫面，也記錄了中、低海拔山區的森林相貌，讓觀者透過鏡頭感受大自然的鬼斧神工；而台灣黑熊也是台灣觀光代言人，其胸前有鮮明白色「V」字斑紋、現存不到1000隻，麥覺明與「黑熊媽媽」黃美秀走遍台灣山岳尋訪熊蹤，還記錄了2018年南安小熊野放的珍貴畫面。

參山處長柯建興指出，山脈佔據了台灣7成土地面積，且全台高度3000公尺以上高山就有268座，1000公尺以下的山嶺也設有不少登山步道，相當親民好走，透過「脊梁山脈旅遊年」盼推廣獅頭山有獅山古道、梨山風景區的「捎來步道」與八卦山也有「二水登廟步道」等景緻，也透過《黑熊來了》倡導保育觀念，特映會索票網址將於10日上午10時公布在「參山國家風景區粉絲專頁」。

(中時 )