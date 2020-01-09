美伊均無意擴大衝突，金融市場利空散去，亞洲主要股匯市上演反攻行情，台股大漲153點，新台幣也一舉升破30元大關，但終究還是 曇花一現，終場收在30.008元兌1美元，升值7.9分，台北外匯經紀公司成交量10.75億美元。

外匯交易員指出，中東戰事擴大可能性大大減低，地緣政治風險淡化，激勵全球股市紅通通，台股連三黑後反攻，直衝「萬二」，新台幣也因亞幣走升連動，及外資加大匯入，還有出口商年關拋匯需求恐慌出籠，開盤後就見2字頭，盤中最多大漲1.27角。但升勢仍受到進口商撿便宜買匯，加上央行調節而趨於收斂，全力守住30元大關。

外匯交易員認為，本周六大選過後，若下周中美貿易第一階段協議正式簽署，預料將再激勵一波外資擴大匯入，新台幣2字頭可能會不斷出現，但收盤要站穩應該沒那麼簡單，全看那隻看不見的手，是否願意放開，或繼續堅守3字頭。

(工商 )