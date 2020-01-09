雷虎科技（8033）9日宣布，公司2020年榮獲台灣精品獎，除了兩個空中載具產品榮獲精品獎外，還榮獲銀質獎一座Seadragon海龍號聲納掃描八軸水下機器人殊榮，並受邀參加貿協元月7日至10日在美國拉斯維加斯舉辦「2020 CES Taiwan Excellence 精品館」參展，在增加產品曝光度之後，預料可爭取美國訂單的機會。

雷虎說，全球水下無人機全球市場，預估約45.8億美元，估計每年成長15.5％。雷虎初期的水下無人機營收，先朝1億元目標努力，等市場加溫後，未來5至10年的中長期目標，爭取占全球市場份額為5％，預計將為公司產品線新增另一項工業級水下產品的重大營運。

除雷虎外，受邀台灣精品廠商，還有稻穗的免耗材空氣淨化器、義誠的眼部舒壓機、友訊的5G/LTE無線路由器、宏碁及微星的電競筆電、創意興業的微型真空壓縮機、彬騰的智慧窗簾及晉弘手持式眼壓計等。由外貿協會領軍的台灣精品館，提供台灣企業國際曝光機會，同時將台灣產業競爭力，呈現給國外業者及媒體。

雷虎的Seadragon海龍號聲納掃描八軸水下機器人，能在水下進行各式高難度動作，包括360度旋轉及自轉，搭配水下掃描聲納，使用者可透過影像，在水下執行各式高難度及複雜工作，直接降低潛水人員的生命危險。

雷虎創立於1979年，長期專注於空中及水下無人載具的生產製造，公司空中基地台並與中華電信異業合作，專注於4G與5G通訊繫留無人載具，延續過往的穩固基礎，再次將無人載具應用擴充，做出完美的演繹，除了電力系統的空中載具外，並開發出氫燃料電池的空中無人載具，突破空中無人載具的飛行時間短暫的缺點，再次將其創新能力展露無遺。

雷虎指出，2020Taiwan Excellence記者會，吸引來自美國、加拿大、德國、英國、大陸、法國、巴西、墨西哥、印度、以色列、波蘭、南韓、日本及台灣等14國110位媒體及企業代表出席，其中不乏美國之音、彭博富比世、顧能（Gartner）、日本經濟新聞Nikkei Business、英國IOT Insights、法國Le Cafe Du Geek等重要媒體採訪報導。現場進行台灣精品Facebook直播，預計國內外媒體報導及媒體觸及率，將創新高。

(工商 )