為實際反應營運成本上升，炸雞連鎖肯德基宣布自1月10日起調整部分餐點售價，整體價格調整幅度平均約3.4%，其中單點及套餐類，價格調整區間為3至10元。超值系列「99個人獨享餐」、「經典炸雞桶餐」、「ABC自由選」等超過半數品項與組合等近六成商品皆維持原價，並持續推出多元優惠活動。

台灣肯德基並同步推出「買指定套餐享好禮」活動促銷，自1月10日起 購買指定產品就送新春紅包袋，登錄發票還有機會抽中「 Nintendo Switch（紅藍Joy-con）主機+《健身環大冒險》遊戲」限量版套裝組(價值12,470元)及發財金6,000元。

台灣肯德基漲價商品包括套餐類「XL套餐」調升4元、個人套餐(99元以外)調升10元，單點類蛋撻調升3元、炸雞調升3元，早餐類產品調升6元，整體單點及套餐類產品調價商品之調幅為3至10元。高人氣99元超值套餐、經典拼盤、點心盒、上校雞塊、雞米花分享盒、洋蔥圈與雙色地瓜QQ球等近六成品項維持原價。

除調漲部份商品售價，肯德基強調仍將持續推出多元優惠活動回饋消費者，其中包括：

1.ABC自由選：多達150種搭配方案，各項鹹食、甜點搭配飲品的組合只要59元。包含多款人氣鹹、甜產品可供搭配，如：經典小雞腿排、經典原味雞排堡、上校雞塊、蛋撻、雙色地瓜QQ球等，讓消費者依口味喜好搭配優惠套組。

2.99元超值餐：各式99元超值組合，提供消費者超值美味的套餐優惠。

3.各式優惠、折價券：官方粉絲團及LINE官方帳號將不定時推出多種折價、優惠券，如限時套餐/桶餐優惠供下載，隨時享有限定驚喜價格。

(工商 )