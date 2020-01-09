針對美國對人工智慧軟體進行出口管制一事，中國商務部新聞發言人高峰9日回應，在經濟全球化深度發展的今天，限制和干擾正常的國際合作，不僅會損害有關企業包括美國企業的利益，而且會引起市場對美國的貿易投資環境、創新環境的擔憂，影響國際產業鏈的穩定。

高峰在新聞發布會中表示，希望美方糾正泛化國家安全，濫用出口管制措施的錯誤做法，為各國企業開展正常的貿易與合作創造有利的條件。

環球網報導，美國商務部下屬的工業和安全局（BIS）3日發布新的出口管制措施，規定自1月6日起，美國企業出口某些地理空間圖像軟體時必須得到許可，才能將軟體發送到海外（加拿大除外）。

其中，應用於智慧化傳感器、無人機、衛星及其他自動化設備的目標識別軟體（無論民用或軍用）都在限制範圍之內。外媒認為，此項措施直接指向包括中國在內的幾個國家。

另一方面，高峰表示，中國商務部正在對四個進口貿易創新示範區進行評估，新的進口貿易創新示範區建設將考慮東中西部區域布局，積極穩妥有序推進。

(工商 )