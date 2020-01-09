索尼音樂8日舉辦公司尾牙，慰勞全體員工過去一年來的努力，尾牙規定每個人的服裝須具備「鼠」的元素，熊仔率先示範街頭潮流穿法，他秀出身上印有鼠的潮T，由知名插畫家周建安繪製，熊仔概念專輯《夢想成真》裡的主人翁「豹子膽」的設計也是出自周建安之手；而J.Sheon則笑說自己身上穿的衣服布滿圓點，歡迎大家來找他「數（音同鼠）點點」，帶點無厘頭的J式幽默笑翻全場。

J.Sheon參加尾牙。（索尼音樂提供）

出道邁入第12年的王若琳（Joanna），昨晚登台抽獎不忘為全體員工獻上祝福「祝大家鼠年行大運，恭喜發財！」而每次現身總能炒熱現場氣氛的戴愛玲，一登台再次發揮舞台女王的魅力，讓一名被抽中的男同事心甘情願為她拚酒量，一口氣乾掉半瓶後勁很強的小米酒，為尾牙再掀高潮。

熊仔參加索尼音樂尾牙。（索尼音樂提供）

索尼製作部特別精心混製多首「考題」，將兩首索尼發行的歌曲混音在一起，只要猜對歌手和歌名即可抽獎，但因題目難度頗高，連現場藝人都被考倒，楊士弘表示「我連自己的歌都聽不出來！」輪到noovy的吉他手JK搶答時，他竟藉機打歌「我猜是noovy的〈心絲蟲〉」不過事後說「好啦其實我沒聽出來」令其他搶答的同事覺得好氣又好笑。而6歲萌娃胖球與5歲妹妹斯拉扮成米老鼠姊妹花，超可愛的模樣融化在場每個人，面對鏡頭更擺出專業pose，引爆現場搶拍熱潮。

王若琳赴尾牙。（索尼音樂提供）

戴愛玲。（索尼音樂提供）

索尼音樂包括旗下藝人王若琳、戴愛玲、熊仔、J.Sheon、張立昂、屁孩Ryan、黃右年、Allyson陳瑾緗、rgry、鄭心慈、蔡佩軒、noovy、胖球與斯拉、楊士弘等出席，眾星雲集。

索尼音樂尾牙，noovy貝斯手Jacob（左起）、鼓手Mark、吉他手JK、主唱Shawn出席。（索尼音樂提供）

索尼音樂尾牙，音樂品牌「惡本堂」成員黃右年（後排左起）、Allyson陳瑾緗、rgry（前排左起）、屁孩Ryan出席。（索尼音樂提供）

(中時 )