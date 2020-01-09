總統大選進入最後倒數，國民黨總統候選人韓國瑜將於今(9日)傍晚5時於凱道舉行造勢大會，先前多次訪問韓國瑜的主持人沈玉琳，今將擔任晚會主持人，稍早他透露憑藉著和韓國瑜的好交情，他決定無酬幫忙接下這場長達5小時的活動，也透露事先為此調開工作，對今晚的活動相當盡心盡力。

「荒謬大師」沈玉琳從前年市長選舉期間就常在節目中邀來韓國瑜，而韓國瑜也常在直播邀請沈玉琳同框，兩人一搭一唱的默契常引來觀眾爆笑。據《ETtoday新聞雲》報導，選戰進入最後衝刺，今晚韓國瑜的召百萬庶民凱道造勢請來利菁、沈玉琳任主持人，而活動分三階段，會先請國民黨大老上台助講，接著請國民黨執政的縣市首長開腔，最後請朱立倫、張善政、及韓國瑜壓軸現身。

而沈玉琳受訪透露，今中午就到現場準備，今天他本來有尾牙主持工作，幸好廠商後來決定延期，他才能順利幫忙韓國瑜晚會，也因和韓國瑜感情好，他最終選擇免費主持接下活動，為此可說是拚了。

(中時電子報)