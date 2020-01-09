《韓股》晶片股勁揚，韓股收漲1.63％ 16:312020/01/09 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國與伊朗之間的衝突未見升級，以及在晶片股勁揚帶動下，周四南韓KOSPI指數收漲1.63%，為2,186.45點，創下2019年8月30日以來最大單日漲幅。韓元大漲1.01%，收在1,159.1兌一美元。 前一日逆勢上漲的主要晶片股表現仍然強勢，三星電子大漲3.2%，創下2018年5月股票分割以來的新高價。SK海力士收漲1.6%。三星電子上季營業利益跌幅小於市場預期，顯示記憶體晶片價格觸底反彈，使營運復甦的預期升高。 (時報資訊) #預期 #三星 也許您會感興趣 推薦閱讀 三星：每兩支5G智慧型手機 就一支是三星出品 22:322020/01/05 財經 《熱門族群》NOR Flash看漲，旺宏、華邦電勁揚 10:172020/01/06 財經 《生醫股》營運動能不佳，精華乏力 10:512020/01/06 財經 國票投顧：元月指數11,850～12,400點 11:302020/01/06 財經 《水泥股》嘉泥沖繩飯店、月子中心添薪柴，今年營收看俏 13:072020/01/06 財經 陸A股市場延續強勢 產業3大勢頭均衡配置 13:592020/01/06 財經 《基金》A股保有攻勢，聚焦三精銳部隊 14:322020/01/06 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 00:032020/01/08 財經 《美股掃瞄》晶片股撐盤，美股小跌 08:202020/01/08 財經 多位韓國藝人手機資料遭盜並被勒索 正巧都用三星手機 12:182020/01/09 科技 財經熱門新聞 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 全台最大店面春節前開幕？鼎泰豐說... - 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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