美國與伊朗之間的衝突未見升級，以及在晶片股勁揚帶動下，周四南韓KOSPI指數收漲1.63%，為2,186.45點，創下2019年8月30日以來最大單日漲幅。韓元大漲1.01%，收在1,159.1兌一美元。

前一日逆勢上漲的主要晶片股表現仍然強勢，三星電子大漲3.2%，創下2018年5月股票分割以來的新高價。SK海力士收漲1.6%。三星電子上季營業利益跌幅小於市場預期，顯示記憶體晶片價格觸底反彈，使營運復甦的預期升高。

(時報資訊)