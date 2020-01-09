專業伺服器機殼領導廠勤誠（8210）公告12月合併營收7.3億元，較前一年同期成長16.93％；累計2019年全年營收68億元，年增4.64％，再刷新歷史紀錄。勤誠表示，2019年總體經濟環境變數較多，全球伺服器出貨量預估為負成長，但公司仍積極調整策略，全年營收保持成長，優於產業表現。進入2020年，隨著5G應用興起，以及數據中心建置帶動伺服器需求成長，整體產業趨勢增溫，勤誠今年展望仍穩健正向。

根據DIGITIMES Research於2019年12月的最新報告，預估2019年全球伺服器出貨量小幅衰退2.3％，勤誠在業務方面拓展新市場與新客戶，在產品組合上亦有突破，管理方面則更加落實精實管理控制成本，營收與獲利雙雙繳出增長的成績單，優於產業現。

DIGITIMES Research同時預估2020年全球伺服器出貨量將轉為成長5～6％，出貨量達1570萬台也將超越2018年，勤誠受惠伺服器產業回復成長趨勢，2020年雖仍可能有總體經濟的不確定因素，但公司展望穩定成長。

勤誠表示，公司的競爭利基在產品開發速度與客製化程度高，模組化設計與彈性製造能力，有效節省開發與生產成本，去年勤誠持續開發歐洲、印度、韓國與東協市場，同時在既有的美、中兩大市場再深耕白牌市場，透過系統整合商與通路商等銷售，尤其5G、AIOT等相關數據處理需求將持續推動伺服器出貨成長，新增的白牌市場客戶潛在規模可觀，將是公司未來成長動力來源。

(時報資訊)