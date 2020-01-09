華碩(2357)公布去年12月集團營收為327億元，年增6%，12月品牌營收為288億元，年增4%，合計第四季集團營收為973億元，年增7%，第四季品牌營收為874億元，年增6%。去年全年集團合併營收為3513.16億元，年減0.8%，減幅持續縮小。展望2020年，華碩對產業持審慎樂觀看法，將展現積極的企圖心及執行力，設定具挑戰性的成長目標。

華碩表示，於2019年的下半年，華碩品牌營收已持續6個月正成長(相較前一年同期)，第四季品牌營收年成長6%，板卡、筆記型電腦、電競產品的出貨量均達正成長(相較前一年同期)，歐洲及亞太地區的成長強勁，營運趨勢持續朝正向發展。

不過，華碩也表示，2019年第四季處理器的供應狀況或有延遲，區域性市場的營運調整壓力增加，並因策略性增加對行銷及銷售通路的投資布局，第四季的獲利率將因此承受相當壓力。

(時報資訊)