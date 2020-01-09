現年37歲的李先生，很年輕就在國外擔任高階主管，八年前開始發病，以為自己受人陷害，闖入了國外軍事重地而被強制送醫，進而被確診為思覺失調症。返台休養治療後，重新投入文創產業，與主治醫師討論，開始以一個月一針針劑治療，之後更從一個月一針改為三個月一針的長效針劑，目前李先生全心投入事業，還開了一間文創小店。

「想要自立生活！」是不少思覺失調症病友真實的心聲，一項針對國內發病五年內的思覺失調症病友長期試驗顯示，近6成病友在使用新一代長效針劑滿一年半時可投入職場或繼續就學 ，研究成果已刊登於台灣精神醫學期刊。

振興醫院精神醫學部教授蘇東平表示，思覺失調症是一種思考及知覺失調的慢性疾病，往往需要長期治療，常見的長期藥物選擇包含口服藥物及長效針劑，然而相較於口服藥物，許多研究已證實新一代長效針劑能夠穩定維持藥物在血液中的濃度，更能降低疾病復發風險，有效保護腦部功能。

這項為期一年半的臨床試驗，受試對象為發病五年內的病友，由原本的口服藥物治療，轉換成每個月注射一次的新一代長效針劑，參與本試驗的蘇東平教授表示，治療滿一年時，近6成病友的個人及社會功能水平恢復良好；治療滿一年半時，近6成病友可投入職場或繼續就學，比例提升近2成，此外，接受長效針劑治療期間，病友的精神科住院率也從32％降至僅5％。

而根據彰化基督教醫院鹿東分院於2019年針對295位思覺失調症病友進行的「長效針劑意向調查」結果顯示，有就業、有病識感的病友更願意接受長效針劑，這個結果打破過往病友對於針劑的刻板印象，彰化基督教醫院鹿東分院院長邱南英表示，以往臨床上常見使用口服藥物的病友在症狀改善後自行減藥或停藥，但在使用長效針劑後，回歸職場反而增強病友穩定用藥的動機；長效針劑能幫助改善思覺失調症的症狀，有效預防復發，病友及家屬應與主治醫師充分溝通、評估後，選擇出最適合自己的治療方法。

(中時 )