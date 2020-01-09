農曆春節即將到來，北市交通局公布春節期間交管措施，規劃春節前、疏運(收假)期間、春節假期3階段交管，將由警方加強執法、疏導易壅塞路段，迪化商圈年貨大街明開跑，周邊路外8處停車場，假日費率調整為每小時60元，而連接中正橋的重慶南路高架橋23日動工開拆，提醒駕駛人改道行駛。

交通局表示，春節前一週（1月16日起至1月24日除夕）趕辦年貨及年節送禮之人潮與車潮湧現，在下午14時至20時車流多較為壅塞。

迪化商圈年貨大街明起至1月23日，交通局指出，迪化街周邊路外停車場（大稻埕、朝陽公園、塔城公園）假日費率調整為每小時60元，非假日為每小時40元；淡水河3號及5號堤外停車場費率假日調整為每小時50元、非假日每小時40元；西寧北路（民生西路至市民大道）、塔城街（南京西路至市民大道）及民樂街（歸綏街至南京西路）路邊收費停車格費率調整為每小時50元。

而因應信義商圈百貨採購車潮，周邊停車場（松壽廣場、府前廣場、信義廣場、忠信公園）1月11日、12日、18日及19日之假日10至20時停車費率調整為每小時60元。

春節連假期間，市區公車一般路線（非假日停駛路線）依假日班次行駛，假日停駛路線除夕及初一停駛，其餘依一般日班次減半行駛，捷運接駁公車除夕及初一依假日班次減半行駛，其餘依假日班次行駛。

此外，配合中正橋重慶南路高架路段拆除工程，重慶南路(和平西路至水源快速道路)預計於自1月23日至1月27日平面及高架道路全面封閉，汽車需改道水源快速匝道，機車需改行廈門街進出中正橋。

(中時 )