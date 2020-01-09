徐志榮任內爭取公館國中風雨球場，9日出席落成典禮宣告啟用。（徐志榮團隊提供／何冠嫻苗栗傳真）

徐志榮近日展開徒步遊行，為選戰做最後衝刺。（徐志榮團隊提供／何冠嫻苗栗傳真）

選戰倒數，國民黨現任立委徐志榮大力催票，除連日安排晚間徒步掃街外，更向支持者喊話打6通電話支持6號徐志榮，並宣傳通關密語「66大順」，集中選票讓苗栗繁榮，並力爭連任，繼續服務。

徐志榮爭取連任，任內成功向教育部爭取新建公館國中風雨球場，並獲中央同意補助522萬元，9日徐志榮與苗栗縣長徐耀昌、公館國中校長方麗萍等人，剪綵宣告啟用。徐志榮表示，任內陸續向教育部爭取縣內學校的各項經費，就是希望學生們能安心無慮上課、五育均衡發展，並健康快樂運動。

而選戰倒數，他近日更是展開徒步掃街，邀請支持者加入行列，團結氣勢衝高票，8日已於公館鄉掃街獲大批支持者以行動力挺，宛如遊行般熱鬧穿梭巷弄，9日晚間將於頭份市區，徒步拜票搶攻大票倉，10日的選前之夜則將於晚間6點半，在苗栗市民族路上的競選總部出發，行經南苗三角公園，沿途向民眾請託。

徐志榮大力催票，以自己的號次發想通關密語「66大順」，向支持者們懇託擔任分身，每人打6通電話拉票，並提醒11日要為捍衛中華民國安定與繁榮，投下神聖的一票。

(中時 )