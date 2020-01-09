國民黨副總統候選人張善政（左三）、嘉義市立委候選人傅大偉（右三）及嘉義市長黃敏惠（右二）到城隍廟參拜祈求順利當選。（廖素慧攝）

國民黨副總統候選人張善政（右三）、嘉義市立委候選人傅大偉（右二）及嘉義市長黃敏惠（右）參拜城隍廟，高喊「凍蒜」。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市立委候選人王美惠掃街，聲嘶力竭催票。聲（民進黨嘉義市競總提供／廖素慧嘉義市傳真）

選前倒數，各候選人強力催票，國民黨副總統候選人張善政、嘉義市立委候選人傅大偉9日到城隍廟參拜，張善政說，拜託鄉親支持，用選票送韓國瑜和他進總統府、傅大偉進立法院，一起為台灣打拚；民進黨立委候選人王美惠催票強調「集中選票，嘉義才會贏」。

嘉義市長黃敏惠陪同張善政、傅大偉到城隍廟參拜，並向民眾拜票，城隍廟董事長賴永川率董監事，陪同拜拜祈求順利當選。

黃敏惠說，掃街時受到很多鄉親熱情打招呼，有婦女朋友頭洗一半，衝出來揮手加油，讓他們感受到「改革的時候到了」，11日投票日請大家一定要去投票，讓張善政、傅大偉雙雙當選，改變台灣的未來，也讓中央能兌現建設嘉義市的承諾。

傅大偉說，1月11日請大家用選票告訴民進黨，對嘉義市鐵路高架化經費、蓋西區國民運動中心的跳票，又大南方計畫跳過嘉義市，是打擊嘉義市，嘉義市人不會因為被民進黨遺棄、拋棄而自我放棄，用選票提醒民進黨要重視嘉義市，若換國民黨執政，一定會重視嘉義市，嘉義市大有可為。

民進黨嘉義市立委候選人王美惠也全天掃街拜票、催票，並推出《給嘉義市民的一封信》的文宣，宣告站在以美國為主的民主一方，強調此次嘉義市立委8人搶1，選情非常緊繃，瓜分本土票源，在「抗中保台，下架吳斯懷」的前提下，必須「集中選票，嘉義才會贏」。

(中時 )