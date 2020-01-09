集保結算所今（9）日舉行年終記者座談會，集保董事長林修銘表示，108年逢三十周年，以創新思維推動數位轉型，以使用者拓展服務範疇，秉持與金融市場共好的服務精神，在108年交出亮眼成績單。

創新金融方面，「集保e存摺」提供股票及基金跨資產、跨帳戶的整合查詢服務，並將各帳戶庫存資產餘額換算市值呈現，是業界首創的資產管理整合服務；至108年底，「集保e存摺」用戶數達89.8萬戶。另因應金管會證券行代幣發行（STO）相關規範，集保將配合留存並提供投資人查詢STO異動及餘額明細，以一貫中立專業的態度，維護市場資料正確性。

數位金融方面，集保推動融資性商業本票（CP2）電子發行登錄，持續提供加值服務，108年全市場商業本票採電子登錄之發行餘額約70％，較107年成長六成，使用家數更呈倍數成長，有效提高短期票券初級市場發行效率。

監理科技方面，集保為協助落實洗錢防制及打擊資恐的國際義務，建置「防治洗錢及打擊資恐查詢系統」與「公司負責人主要股東資訊申報平臺」，108年接受亞太防治洗錢組織第三輪相互評鑑，整體成績為最佳等級的「一般追蹤」，獲得各國高度肯定。

退休理財方面，由金管會指導，集保結算所、投信投顧公會、證基會主辦，基富通證券執行的好享退全民退休投資專案，帶動退休理財風潮，報名人數達11.3萬人，定期定額申購總人數為4.1萬人，每月總投資金額達3.5億元，為基金產業再創新的里程碑。

新年度展望方面，集保結算所持續多元數位發展腳步，除配合政府政策及市場制度變革，也將內、外部並重，持續以金融創新促進產業發展與數位轉型，除已導入敏捷式開發，鼓勵同仁以數位思維來解決問題外，今年將發展機器人流程自動化（RPA）與智能客服來提升服務品質，及整體資本市場後台運作、規劃運用雲端科技以提升資訊系統資源的彈性與效率，並且建置大數據分析應用平台，整合分析各證券、票券業務資料，提供主管機關及時、視覺化的監理科技平台。

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