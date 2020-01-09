林逸欣3年前在拍戲時摔傷，讓忙碌工作的她因此休息1整年調養，讓她驚覺近幾年對於自己從小就熱愛的音樂著力不夠，讓她決定重新調整腳步，今年加盟新公司後重新出發，在2020首發單曲〈我已成為我想要的我〉，由曾入圍金曲獎最佳男歌手的黃明志製作，朗朗上口的旋律，加上淺白卻又觸動人心的歌詞，讓林逸欣詮釋起來，有種量身定做的契合感。

曾在三年前拍戲摔傷，林逸欣休息後決定重拾對音樂熱情。（旋轉娛樂提供）

MV邀請曾幫鄧紫棋、張震嶽、孫燕姿等人拍攝MV，及這次蔡依林巡迴演唱會紀錄及演唱會DVD拍攝的導演邱柏昶（Birdy）擔任MV導演，也是聽完林逸欣故事後決定答應幫她拍攝，有這些金牌人物的加持，讓林逸欣對自己的首發單曲充滿信心。

林逸欣加盟新公司推出新曲〈我已成為我想要的我〉。（旋轉娛樂提供）

當中為林逸欣的過去設計了三個房間，每個房間代表著她的內心世界，第一間在現實生活中可能會被很多光芒及名利吸引，卻也對未來感到迷惘。第二間開始了解自己失衡，卻看見過去自己對音樂的初心及堅持，重新成為支撐的力量。途中的走廊，導演為她的演藝生活留下一些重要的時刻，除了去年11月5日的生日音樂會外，最讓她記憶深刻的是2017年6月那時拍戲摔傷的意外，這些照片都讓她的回憶湧上心頭。

林逸欣新單曲〈我已成為我想要的我〉。（旋轉娛樂提供）

第三間不僅是過去，也是與未來或是某個平行時空狀態下的自己對話。一直到最後走向遼闊的頂樓陽台，意味著已經開始一個嶄新的自己，儘管不知道未來如何，但經過一趟奇幻旅店的旅程後，和曾經迷惘的自己和解，終於活成自己想要的樣子。這些過程不論是好是壞，都在在刻劃出她這些年的轉變跟心情。

加入新公司重新開始的林逸欣，期間她持續創作累積上百首自創曲，找尋屬於自己的音樂風格，沒想到製作人聽完不領情，沒有任何一首能成為首發單曲，讓她感到非常失落，但也卻在一個機會，聽到〈我已成為我想要的我〉demo，令她十分訝異，這首歌竟能精準地寫到了她現在的內心感受，當下就決定要以「我已成為我想要的我」，作為歌手身份重新出發的宣言。

(中時 )