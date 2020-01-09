嘉義市選委會委由印刷廠印製選票。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義市選前之夜造勢活動今（10）日晚上在中山路噴水圓環登場，有7位立委候選人及統促黨總裁張安樂、台灣民眾黨嘉義後援會參加，市警局動員400名警力維安，活動現場禁止使用空拍機及燃放鞭炮，電子鞭炮機也禁用。

嘉義市選委會協調選前之夜造勢活動，中山路分南、北側，北側有民進黨王美惠、無黨籍候選人蔡永泉、黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、台灣民眾黨嘉義後援會，南側有國民黨傅大偉、統促黨、無黨籍戴寧、無黨籍陳泰山，國政黨郭瑞豐。無黨籍凌子楚不參加。

市警局10日上午8時起至24時止，對中山路交通實施彈性管制，範圍從吳鳳北路以西至民生北路、民權路以南至民族路，民生北路至噴水圓環路段，架設安全護欄，以區隔不同陣營的支持群眾，維護安全。

市警局表示，有約400名警力投入維安，依造勢路線畫分區塊，由一、二分局2位分局長親自指揮，活動範圍禁止使用空拍機及燃放鞭炮（含電子鞭炮機）。

此外，嘉義市選委會已印製第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉選票，9日東、西區公所人員初點選票，10日由各投開票所主任管理員、主任監察員複點。

市選委會表示，嘉義市此次投票選舉人數，總統副總統有21萬5055人、區域立委有21萬3240人、全國不分區及僑居國外國民立法委員有21萬5057人、平地原住民立法委員有265人、山地原住民立法委員有501人。

(中時 )