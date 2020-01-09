余苑綺臉書全文。（圖／取材自余苑綺 Chichi臉書）

余天和李亞萍的二女兒余苑綺（綺綺）在2019年10月生完第二胎後，卻檢查出直腸癌復發，余苑綺也展現正能量抗癌，所幸她病情逐漸好轉，余苑綺稍早則在臉書曝好消息，透露原本因心臟問題開刀的兒子即將和她在明天一起出院，余苑綺開心寫下：「今年過年終於是真正的全家團圓了」。

余苑綺2019年10月被檢查出直腸癌復發，並由余天、李亞萍等家人陪同至醫院檢查。（圖／本報系資料照片）

余苑綺因直腸癌復發，產後就開始接受治療，而兒子上月則因先天性心臟病動刀，所幸母子倆身體狀況都逐漸好轉，余苑綺今（9日）也發文：「想到聖誕節 跨年都不能一起過 今年過年終於是真正的全家團圓了」，並開心報喜：「弟弟明天終於可以跟媽媽一起出院了❤️」。

余苑綺開心兒子病情好轉，但仍感嘆「只剩媽媽還仍需努力💪 雖然還有無數的化療跟開刀等著我」，不過余苑綺提到為了家人和愛她的人，她會勇敢面對，同時，余苑綺也不忘寫下「謝謝❤️」，感謝一路上為她打氣加油的粉絲。

(中時電子報)