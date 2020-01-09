參加日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽，將可在「全球10大最美自行車道」進行路

第8屆「MERRELL 2020日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽」，12日清晨將在向山遊客中心登場，預計將有29個國家的5600位路跑好手，前來日月潭朝聖CNN評選「全球10大最美自行車道」進行路跑。

中華民國運動休閒推廣協會指出，今年賽事並有「鐵人警花」謝伯韶、「百鐵教父」賴曉春、「越野跑將」周青、來自法國的「台灣女婿」吉雷米以及已連續多屆蟬聯29K男總冠軍的詹世顥都將齊聚日月潭。

主辦單位表示，這場賽事將延續原民逐鹿傳說，推出極具收藏價值的參賽好禮，全馬組及29K環湖組，更是祭出完賽連帽斗篷，實用的設計，一推出就話題不斷，讓跑友賽後保暖帥氣度也不打折。

12K挑戰組，今年首次搭配晶片計時服務及敘獎，讓馬場新手也能挑戰短程競速，完賽後在熱鬧的伊達邵商圈逛逛，再搭乘遊艇或接駁車返回向山遊客中心，享用大會貼心熱食補給。

12K健走組，結合運動與旅遊，帶大小朋友徜徉日月潭湖光水色、還規劃時下最夯的戶外瑜珈，號召民眾走向戶外，在日月潭畔享受芬多精洗禮，來場身心靈盛宴。

賽後並有最新科技按摩服務、伸展草地健身房、可口可樂暢飲，還有最嗨的原火樂團帶來一連串精彩的音樂表演，完美結合身體放鬆、心靈輕鬆，肚子不會空，讓所有跑友們在日月潭美景中享受優質賽事，並在農曆年前好好放鬆自己，開啟全新的一年！

(中時 )