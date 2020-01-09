廣東省道安辦今天表示，今年廣東有175名客運司機和3556輛重點車輛被禁止參加2020年春運。

廣東省道安辦今天召開2020年春運交通安全保障工作新聞發布會，通報了公安機關2020年春運交通安保工作舉措。通報指出，有以下6類情形的客運駕駛人，一律禁止參加春運：發生道路交通事故致人死亡且負同等以上責任的，交通違法記滿12分的，有酒駕毒駕、超員20％以上、超速50％(高速公路超速20％)以上的，12個月內有3次以上超速違法記錄。經排查，達到以上標準的共175人。此外，有39輛逾期未報廢、3517輛逾期未檢驗的重點車輛被禁止參加春運。

廣東已從1月5日起啟動了春運安保工作，以「平安春運、暢順春運、溫馨春運」為目標保障春運交通安全，服務群眾順利出行。目前已啟動95個春運執勤服務點、113個交警執法站和全部公安檢查站，組織開展5大交通安全專項整治行動，提高群眾出行安全感。

(旺報 )