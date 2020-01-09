韓國瑜1月9日凱道造勢，下午5時許已湧入10萬人。（圖／取自中時電子報直播）

韓國瑜凱道勝利之夜9日在凱道登場，王芷蕾應邀上台高唱「台北的天空」，不時哽咽，感動支持者，並高聲問大家在等誰？台下支持者高喊「韓國瑜」！

王芷蕾說她特別坐了27小時的飛機，雖然還有時差，但是就是在等韓國瑜！

(中時電子報)