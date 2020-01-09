韓國瑜凱道造勢 王芷蕾哽咽唱台北天空 17:072020/01/09 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 王芷蕾。（圖／資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜1月9日凱道造勢，下午5時許已湧入10萬人。（圖／取自中時電子報直播） 韓國瑜凱道勝利之夜9日在凱道登場，王芷蕾應邀上台高唱「台北的天空」，不時哽咽，感動支持者，並高聲問大家在等誰？台下支持者高喊「韓國瑜」！ 王芷蕾說她特別坐了27小時的飛機，雖然還有時差，但是就是在等韓國瑜！ (中時電子報) #韓國瑜 #凱道 #王芷蕾 也許您會感興趣 推薦閱讀 直播》韓國瑜前進社子島 力挺孫大千翻轉社子島 16:362020/01/05 政治 獨家》兩屆金馬影帝公開挺韓國瑜！秦祥林誇他「百年難得一見英雄」 22:502020/01/05 娛樂 韓國瑜啟動「凱道勝利晚會」密碼 13:362020/01/06 政治 國民黨強調總統選舉非三腳督 呼籲集中選票投韓 13:152020/01/06 政治 一定打動選民！媒體人：韓陣營最終將打出這王牌 07:572020/01/07 政治 台南韓粉 自製穿雲箭大旗南征北討 17:572020/01/07 政治 醜化韓國瑜 假道學 04:102020/01/08 論壇廣場 台南韓粉 自製穿雲箭旗 04:102020/01/08 地方新聞 代表基層心聲 讀稿機才是真草包 新黨挺韓 為兩岸和平著想 04:102020/01/09 政治要聞 為韓國瑜凱道造勢拚了 沈玉琳無酬主持站5小時挺韓 16:322020/01/09 娛樂 政治熱門新聞 韓國瑜凱道造勢多角度空拍曝光 網友大驚：滿了！ - 政治 直播》凱道滿滿韓粉超震撼 - 政治 韓國瑜凱道大造勢360°空拍曝光 網大驚：嚇死小英 - 政治 倒戈了！經營4年「蔡英文後援會」粉專 竟改挺韓 - 政治 175位博士查蔡英文「論文門」終於有驚人進展！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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