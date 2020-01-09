春節將至，消基會今天公布日前抽查全國直轄市中量販店、超市以及傳統市場等通路的豆菜類農藥殘留量，發現在39件樣本中有多達20件豆菜類樣品含有超標農藥，不合格率竟破5成，其中最離譜者更含有多達14種農藥，對比農委會自前年1月至去年10月間所做的抽測14.2％不合格率，有著相當程度的落差。

消基會在去年9月至10月間，走訪雙北市、台中市、台南市、高雄市各大賣場及市場通路，對5種豆類39件樣本進行抽查，其中7件甜豆全數超標，8件豌豆有7件不合格，14件敏豆中有5件超量，豇豆則有1成違規，最後2件醜豆樣本則是符合標準。

消基會進一步指出，在甜豆樣本中更發現最多14種的農藥殘留，豌豆也有多達13種農藥殘留，消基會檢驗委員會召集人凌永健表示，推測是因豆菜類的採收與生長同時進行，且單一農藥效果有限，農民會採用雞尾酒式的噴灑方式，造成驗出多種農藥。

值得注意的是，農委會在2018年1月至去年10月間也曾進行田間與集貨市場的豆菜類抽樣調查，但檢驗報告卻只有14.2％的不合格率，與這次消基會在傳統市場抽驗的結果相差甚遠。

農糧署官員解釋，衛生單位在市售通路上採樣，會受到運銷業者鋪貨的影響，造成採樣範圍不夠廣泛，而農委會所做的田間採樣是針對產地農民與集貨場，範圍較廣且採樣數據大，據去年統計，在所採樣的389件豆菜類中，合格率達89.5％，寫下3年來新高，呼籲消費者放心購買，若仍有疑慮可選擇購買具有機標章或產銷履歷的產品。

(中時 )