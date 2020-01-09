美國總統川普就伊朗攻擊伊拉克美軍基地的談話顯得克制，使美伊衝突進一步升高的擔憂減輕，周四香港恆生指數收漲1.68%，為28561點。國企股(H股)收漲1.82%，為11281.26點。科網、金融、消費龍頭股等表現強勁。受金價回落影響，黃金股走跌。

(時報資訊)