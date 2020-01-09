中高階鏡頭需求強勁，大立光(3008)新廠產能已於去年底被塞滿，大立光執行長林恩平表示，由於廠房租借不容易，公司除提升生產良率及效率，亦將從現有的空間面積下手，希望在樓板面積及設備擠出更多空間，在產能吃緊下，公司接單以高階機種及重要客戶優先，若客戶信用良好且有需求，公司亦會在產能較不吃緊的時候預做生產，以因應客戶訂單需求。

受惠於多鏡頭滲透率提升，以及智慧型手機相機規格持續朝高畫素、廣角鏡頭、大光圈、微鏡頭、7P及8P鏡頭、潛望式鏡頭等升級趨勢，讓自2014年就開始積極獵地蓋廠、5年共花費76.42億元購地設廠的大立光還是趕不上市場龐大需求，新廠空間已於去年底被塞滿，在中高階鏡頭供不應求下，大立光如何因應客戶需求成為今天法說會法人關注的焦點，尤其是當林恩平證實8P鏡頭已於去年底開始量產出貨，幾乎整場法說會有一半的提問在於大立光如何在新廠於2023年才能加入下擠出更多產能來滿足客戶訂單需求。

針對法人提問是否擔心沒有產能？林恩平直言，因為找地跟租廠房都不容易，只能盡力，擔心也沒有用。

林恩平表示，除現有新廠外，原有承租廠區仍在續租中，至於3塊土地要蓋的新廠將於今年開始動工，預計2023年完工加入生產，由於新廠空間已填滿，目前公司會從提升生產良率及效率做起，並就現有的空間面積下手，希望在樓板面積及設備擠出更多空間，若還是無法滿足，公司接單將會以高階產品、重要客戶優先。

除努力提升生產良率及效率，大立光亦不排除在淡季針對客戶需求預做生產，林恩平表示，如果客戶信用良好且有需求，公司會考慮在淡季時候預做生產。

至於在現有廠區空間已滿下，是否意謂大立光去年10月及11月合併營收約66億多元就是營收頂峰？對此，林恩平表示，營收高低還是要看產品組合。

隨著營運規模擴大，大立光資本支出也逐年攀高，2019年全年含購地成本資本支出達85億元，超越2018年全年的64億元，大立光亦於去年12月25日代重要子公司ASTRO INTERNATIONAL LIMITED公告，董事會決議盈餘分配案金額達到3.65億美元(折合新台幣約110億元多)，林恩平表示，此項資金將用於未來4年的建廠和購買設備。

(時報資訊)