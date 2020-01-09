封測龍頭日月光投控（3711）在封測業務續強、電子代工（EMS）轉弱下，2019年第四季合併營收較第三季略降、仍創歷史次高。展望今年，在封測業務續強下，首季淡季營運可望優於往年水準，營收有望挑戰同期新高。

日月光投控2019年12月自結合併營收387.81億元，月增0.85％、年增4.97％，改寫同期新高。其中，IC封測與材料營收234.16億元，月增2.5％、年增16％。電子代工（EMS）營收160.29億元，月減1.2％、年減5.73％。

合計日月光投控第四季合併營收1160.22億元，季減1.31％、年增1.75％，改寫歷史次高。其中，IC封測與材料營收692.87億元，季增2％、年增8.1％。電子代工營收487.34億元，季減3.66％、年減3.95％。

日月光投控先前預期，去年第四季封測營收估與第三季679.01億元相當，毛利率將略優於第三季21.7％。電子代工業務營收估與去年下半年平均約463.77億元相當，營益率估與去年首季2.1％相當。法人表示，日月光投控去年第四季表現符合預期。

累計日月光投控2019年全年合併營收4131.82億元，年增45.67％，主因投控為2018年4月30日成立，前4月無營收產生。展望今年，財務長董宏思先前表示，以目前訂單能見度觀察，首季營運表現可望優於往年水準，平均稼動率可望持穩8成左右水準。

而日月光投控旗下EMS廠環旭電子（601231.SH）持續擴大全球布局，除規畫斥資4.5億美元（約新台幣136.43億元）收購歐洲第二大EMS公司Asteelflash，也規畫斥資4200萬美元（約新台幣12.6億元）設立越南子公司，建立下一個生產據點。

董宏思指出，Asteelflash和環旭在生產據點、市場和客戶布局、業務模式、技術能力方面均具明顯互補性，預期能迅速強化生產據點全球化布局，擴充國際化人才團隊，並確立在歐洲的市場地位，服務日益增加的EMS業務客戶群，先期掌握利基型產品商機。

(時報資訊)