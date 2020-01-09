繼富邦悍將最先確定新球季4洋將後，中信兄弟球團今日(9日)宣佈，將與萊福力(Mitch Lively)續約，另外簽下右投手羅傑斯(Esmil Rogers)，4位洋將皆已完成簽約，將於過年後來臺灣報到，與球隊一起展開春訓。

新面孔羅傑斯為多明尼加籍球員，有大聯盟資歷，也曾效力韓職，曾是韓職最高薪洋投，去年效力墨西哥聯盟。今年34歲、192公分、95 公斤，右投右打。2009-2015年於大聯盟出賽210場，其中43場為先發出賽，454局的投球中，送出386次三振，拿下19勝22 敗，自責分率5.59，每局被上壘率 1.57。

2015-2016及2018年赴韓職發展，出賽 29 場皆為先發，196.1 局的投球中，送出 149 次三振，拿下13勝9敗，自責分率3.58，每局被上壘率 1.23。

今年球季將由萊福力、米蘭達(Ariel Miranda)、德保拉(José De Paula)及羅傑斯四位洋助人與兄弟們一同開季，期盼能完整及強化中信兄弟投手戰力！

(中時 )