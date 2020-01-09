全家便利商店(5903)108年合併營收為777.29億元，較107年成長8.38%，全家表示，1月將把握農曆新年商機，除以福袋打頭陣外，亦將陸續推出春節限定鮮食、應景年貨、果子零食等，可望衝刺旺季業績表現。

鮮食及年菜預購成長強勁及年底節慶促銷發威，全家便利商店108年12月合併營收為66.9億元，月增2.04%，年成長8.07%，累計108年合併營收為777.29億元，較107年成長8.38%，截至108年12月31日止，全家便利商店總店舖數達3548家。

就產品來看，去年12月鮮食成長超過15%，年菜成長20%，而冬至效應加乘湯圓聯名操作下，也帶動冷凍品群成長近40%，其中鮮食部分，麵包土司與現煮飲料兩大明星品群的銷售尤其出眾，雙雙年增近20%，主要是差異化的養生熱飲新品、聯名法國MONBANA的巧克力熱飲接連上市成功引領話題，同時咖啡商品預售，也在聖誕跨年皆推出會員促銷活動。

在飯糰壽司手捲品群部分，去年12月亦有20%成長，米飯類的品質構造改革策略在長期推動下，已穩定奏效。

全家表示，1月將充分把握農曆新年商機，除以福袋打頭陣外，將陸續推出春節限定鮮食、應景年貨、果子零食等，可望衝刺旺季業績表現。

(時報資訊)