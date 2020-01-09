新藥研發公司太景*-KY(4157)2019年12月營收123萬元，去年全年度營收為2080萬元。董事長黃國龍說，奈諾沙星口服膠囊自2020年元月一日起進入大陸醫保目錄，預期很快就能夠反應在第一季的營收及財報數字上。

黃國龍指出，2019年全年度營收年增率雖然是衰退29.75％，但2018年營收扣除向東陽光收取的一次性技術服務收入1382萬元後，其餘再相比，2019年度營收年增率達31.73％。

奈諾沙星口服膠囊自2020年元月一日起進入大陸醫保目錄，同類型抗生素莫西沙星及左氧氟沙星在大陸皆有超過40億元人民幣的市場規模。而奈諾沙星注射劑的藥證審核流程作業已從藥品審評中心(CDE)轉回國家藥品監督管理局(NMPA)藥證核發單位，距離取得藥證時間已不遠了。

奈諾沙星於中國大陸上市3年，在臨床使用及療效上皆受到臨床醫師肯定，2019年全年銷售盒數年增率156％。台灣委託文德藥業銷售的部份年增率亦達418.5%，過去數月的銷量皆高於預期；目前進藥醫院家數已突破31間醫學中心及醫院，另尚有數十家醫院正在進行採購及招標程序。

太景發展重點新藥流感抗病毒藥物TG-1000已於去年10月遞交臨床試驗申請前溝通交流會議，規劃第一季送交臨床試驗申請。在TG-1000海外授權部分，太景同步展開歐美及大中華地區的授權洽談，對於授權價格及各大產品線進展，黃國龍有十足信心在今年度取得豐碩成果。

(時報資訊)