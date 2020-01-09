電梯大廠崇友實業自結2019年12月合併營收3.93億元，雖比2018年同期減少30.77％；但2019年合併營收攀升至42.80億元，改寫史上新高，較2018年成長0.72％。今年新梯、汰舊換新及維修保養三大事業穩定增長，營運將優於去年。

崇友指出，崇友去年12月合併營收年減幅達30.77％，主因是前年同期營收認列桃園機場捷運大型新梯案件而達5.68億元，墊高比較基期所致。崇友持續優化新梯訂單案源結構、維修保養業務每年穩步成長挹注、以及積極拓展汰舊換新業務表現，帶動2019年全年營收締造新猷之佳績。

崇友表示，目前崇友旗下維修保養台數已達3.6萬台，持續推動雲端監控數據服務以強化客戶黏著度。除此之外，政府及消費者對電梯安全與專業合格廠商的重視，挹注崇友汰舊換新業務保持雙位數成長動能，2019年汰舊換新電梯台數達408台，占新梯業務營收比重自2018年的17.99％攀升至19.39％，是係帶動2019年全年營收表現較2018年成長0.72％，改寫歷史新高的主因。

崇友指出，根據全球房地產服務和諮詢顧問公司戴德梁行表示，2019年全台房地產投資案源以工業廠房、辦公大樓、及廠辦大樓投資金額貢獻最多，分別占全年投資金額的33％、31％、17％。

台灣商用案源房地產投資增加，有助於崇友旗下「堅尼西斯」品牌電梯業務發展，2019年辦公大樓、飯店及百貨等商用案源比重達7％，崇友持續投入智能科技新技術之研發，去年底新推出廣泛應用於高運輸量的商辦、百貨、飯店等場所的「群眾檢知」、以及適用在醫院、商辦等場域的「無人檢出」系統，透過智能大數據可有效控管電梯運輸效益及安全性，挹注新梯事業保持良好成長動能。

崇友指出，崇友持續看好台灣商用不動產市場，以及21層樓以上的高樓層建案需求熱絡，堅尼西斯品牌擁有高度客製化的規劃與設計能力，同時領先推出電梯物聯網(IoT)技術，達到落實預防保養、主動通報異常、即時排除故障、延長電梯壽命等功能，有助於「堅尼西斯」品牌提升商用案源電梯業務接單表現，其次，看好汰舊換新業務每年約15～20％年台數成長率，聚焦拓展崇友既有使用年限超過20年以上約1萬台之老舊電梯更換新梯，皆有助於提升整體新梯接單表現。

此外，維修保養業務每年穩定創造公司營運良好現金流等貢獻，崇友看好未來營運表現有望隨著旗下新梯、汰舊換新、維修保養三大業務齊步成長，可望帶動崇友未來營運良好銷售表現。

(工商 )