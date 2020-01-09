劍麟12月合併營收3.96億元 年增14.5％ 16:512020/01/09 工商 陳信榮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 劍麟（2228）自結2019年12月合併營收3.96億元，年增14.5％；累計2019年全年合併營收46.02億元、年增8.8％。 劍麟表示，12月營收成長主要歸功於既有三大主力汽車安全關鍵零組件的產品保持良好的出貨表現，推升劍麟各生產基地產能利用率站穩高檔水準，兩大事業部齊步貢獻集團2019年度營收逆勢繳出年成長的成績。 (工商 ) #合併 #合併營收 #12 #成長 #貢獻 也許您會感興趣 推薦閱讀 《業績-電腦設備》友通上季、去年營收齊攀峰，獲利同步看俏 11:422020/01/06 財經 葡萄王12月合併營收創歷史新高 16:402020/01/06 財經 創新高！鮮活2019年合併營收35.2億元 17:142020/01/06 財經 海悅進入收成期 同步創單季、合併營收歷史新高 17:172020/01/06 財經 海悅進入收成期 同創單一季、合併營收歷史新高 18:462020/01/06 風格 佳世達去年合併營收 登峰 04:102020/01/07 證券．權證 接單熱 瑞昱2020營運續喊衝 04:102020/01/07 證券．權證 上銀去年營收逾202億 今股價開平走跌 10:392020/01/07 財經 華新科上季營收 2年來最低 04:102020/01/08 證券．權證 《業績-汽車》東陽去年12月營收年增9.8％，全年減6.1％ 09:432020/01/08 財經 財經熱門新聞 選前2天中央急撥702億 公務員年終這天入帳 - 財經 - 工商 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 不再依賴iPhone 蘋果曝驚人數據 再噴新天價 - 財經 怒！台積電掉肥單…竟是大客戶劈腿三星 - 財經 全台最大店面春節前開幕？鼎泰豐說... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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