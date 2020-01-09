劍麟（2228）自結2019年12月合併營收3.96億元，年增14.5％；累計2019年全年合併營收46.02億元、年增8.8％。

劍麟表示，12月營收成長主要歸功於既有三大主力汽車安全關鍵零組件的產品保持良好的出貨表現，推升劍麟各生產基地產能利用率站穩高檔水準，兩大事業部齊步貢獻集團2019年度營收逆勢繳出年成長的成績。

(工商 )