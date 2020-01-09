東森(2614)旗下轉投資東森購物，今年12月營收19.6億，為全年最高，同時創下近13年新高，較同期成長19％。東森購物12月營收以網路和電話行銷成長幅度最大，網路12月營收5.6億元，年增34％。電話行銷12月營收4.2億元、年增35％，均創下歷史新高。2019年1-12月網路營收57億，年增55％、電話行銷營收40億、年增58％、電視通路營收也表現亮眼，不畏有線電視剪線潮，年增20％。

法人推估:「2019年1-12月東森購物併草莓網年營收為211.2億元，年增22％，每股稅後純益（EPS）為6.12元。東森購物與其他電商的不同處在於採取多通路經營，電視、MOD、網路、APP、OTT、電話行銷、型錄多通路並重且均衡發展，12月各通路都表現了水準以上的成長動力，再加上東森幣的輔助，一鼓作氣將業績推上最高峰。

在東森幣助攻下，東森購物在2019年會員成長和業績上大有斬獲，東森購物王令麟董事長表示:「東森幣推出迄今，東森購物的訂單數成長19％、件數成長26％、營業額成長33％、折抵金額成長56％。2019年12月VIP會員人數為41.9萬，與去年2018年同期35.3萬相比，大幅成長19%，佔全通路營收73.9%，無論人數與營收都創下5年以來的新高，東森幣功不可沒。展望未來，集團期在2024年整體營收目標達1300億。」

展望2020，東森購物將發展策略著重在六大面向：

(1)品牌再造與活化: 東森購物為台灣電視購物第一品牌，未來將配合新時代數位社群國際媒體發展趨勢，朝向線上吸客＋線下導客模式發展。

(2)技術輸出:2020的目標是走出台灣市場，讓東森有更大市場格局。

(3)以消費者為導向: 東森購物過去20年來，由於行銷圍繞消費者需求，連續三度榮獲服務業大評鑑大型購物網站首獎、榮獲2019壹服務大獎，未來也將持續努力把顧客放在上帝的位置，帶給東森購物會員更優質的購物體驗與服務內容。

(4)加強自營商品開發:致力通路差異化，透過集團資源整合，東森購物將透過旗下的多元通路來銷售獨家自營商品。

(5)運用東森幣打造東森生態圈:東森幣甫發行16個月就超越54億，目前已是發行量與兌換率最高的電商幣，2020也將推出更多東森幣的優惠和行銷活動全面打造東森生態圈，讓會員用東森幣享受到更多的獨家優惠和便利。

(6)將線上線下、媒體零售整合，打造新零售商模: 2020年東森購物將以更全新的技術，更全新的形態，更全新的銷售模式來回饋廣大的消費會員，更規劃將「東森自然美，寵物雲，東森房屋」等關企線下發展複合店，帶給會員更在地、更便利的購物體驗。

東森多年經營，創新求變，不變的是東森嚴選對產品與服務的堅持，高品質的服務與商品，是東森購物對消費者最珍視的承諾與保障。因此有別於其他電商，東森購物與合作廠商每年投入在品質檢驗的費用往往高達千萬元、每年檢驗商品件數超過27萬件、而東森的線上專業品保技術人員，大多具有10年~15年以上資深品保專業資歷，並持有品質技術師證照(CQT)，務求達到對於「東森嚴選」精神的實踐，讓消費者買得安心、用得放心。

東森集團近年也更積極發展多元通路，包括併購自然美、草莓網、寵物雲，不僅帶動東森聲量往上再提升，各通路之間的資源整合對於東森幣的推行也都發揮加乘效果，並透過大數據支持，強化線上線下導客，量身打造強化與會員之間的溝通，不論透過APP、EDM、簡訊和廣告等，皆能清楚精準的針對消費者需求傳遞訊息。未來營運重點將放在線下，慢慢建立起東森生態圈，在各通路會員相互引導下，將東森幣由線上推廣到集團各線下東森自然美、寵物雲等實體店面使用，結合線上線下成功導客，提供更多、最好的服務給消費大眾。

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