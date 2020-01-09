連鎖餐飲天蔥(2740)受閉店影響，2019年12月營收1471萬6000元，月增16.14%、年減23.05%。累計2019年全年營收為1億7131萬元，年減48.14%。

為精實體質，天蔥自去年起進行Mr. Onion門店調整，經審慎評估後部份門店於合約到期後不再續約，其他門店則自第三季起陸續轉型成港點專賣店「點8號」及複合式餐飲「喜滋客廚房」，共計第三季起迄今已改裝5家門店，目前改裝後門店業績回升已顯見成效。但因營業門店相較前年陸續減少，因此導致去年月營收YOY看起來皆不盡理想。

天蔥表示，2020公司除陸續將剩餘門店改裝完畢外，因「點8號」與「喜滋客廚房」營收已趨穩定，將穩健展店，今年營運表現可望優於去年。

天蔥表示，位於板橋新埔捷運站旁三猿廣場的點8號在去年12月底開幕，座位數大於光復店與林口店。受惠於三猿廣場位居捷運共構宅上千住戶優勢，加上周邊商辦林立，該店開幕後業績表現不俗，翻桌率假日可達到五~六輪。加上該店腹地較大，除推出推車港點具有復古風味外，也提供多款飯麵與熱炒選項，讓家庭客有更多元化選擇，平均客單價約落在400~500元間。

喜滋客廚房部分，除了保有原本之西式排餐外，為了讓餐點更加豐富親民，日前也新推出了美式漢堡、義大利麵以及下午茶的選擇。漢堡部分將牛排肉融入漢堡中，一口咬下，肉汁四溢，令人吮指回味，推出後大受好評，將於本月份再推出特聘名廚所研發之和牛鴨肝漢堡與龍蝦海鮮漢堡，頗受期待。在下午茶部分，搭配著鬆餅、三明治等輕食，飲料、冰品亦可無限享用，單人套餐不到200元，雙人套餐更不用300元（以上均另加10%服務費），就可以享用多款美味又精緻的餐點，讓許多用過餐的民眾都大呼太超值了。

天蔥表示，跨年檔期受惠台北101的煙火以及北市府前的跨年晚會，讓點8號光復店的業績單日翻倍成長；而1月又有農曆新年聚餐及年菜的節慶加持，也可望讓營收熱度持續延伸。

(工商 )