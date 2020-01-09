張韶涵睽違三年半推出全新專輯《？》，9日釋出新歌〈因「我」而起〉MV，劇情改編於著名舞蹈藝術家楊麗萍老師的大型舞台劇作品《平潭映象》，由鬼才導演廖人帥執導並為張韶涵量身改編全新劇本，結合音樂及舞台劇，以跌宕起伏的情節，展現主角身居險境、卻勵志向前的英雄情懷，作品不僅富有強烈的感染力，更是華人娛樂圈史上首次MV融入藝術舞台劇元素的創作。

張韶涵睽違三年半推出全新專輯《？》。（心喜文化提供）

張韶涵新歌〈因「我」而起〉MV改編舞台劇作品《平潭映象》。（心喜文化提供）

新專輯《？》由心喜文化與天涵聯合出品，新歌〈因「我」而起〉編曲融合了交響樂、哥特、HipHop三種元素風格，和以往曲風有相當大改變，打破大眾對張韶涵的既定印象。歌名更是一語三關，第一層形容所有事都因為「我」而產生；第二層 「起」則表示動詞 ，讓所有人學會相信自己，感謝自己的每一個「我」，起立為自己鼓掌；第三層是寓意著張韶涵以新專輯做為新的起點，從「我」出發。此外在新專輯中，她也想傳達「一切改變的開始都源於最本真的自己」概念。

張韶涵在〈因「我」而起〉MV中華麗又仙氣的出場引人入勝。（心喜文化提供）

《平潭映象》劇中充滿平潭的元素和符號，展現千年以前的原生態海島生活、祭祀文化等內容，更讓觀眾醉心於古老的「海壇文化」所孕育出的壯麗場景，以及媽祖、麒麟、龍王三太子等傳統形象，平潭非物質文化遺產類的藤牌操、神轎、舞龍、舞獅等，也經過全新創造煥發出新的魅力。

張韶涵在〈因「我」而起〉MV中仙氣逼人。（心喜文化提供）

張韶涵在〈因「我」而起〉MV中與龍共舞。（心喜文化提供）

張韶涵在MV中華麗又仙氣的出場，更是引人入勝：神秘古樸的木偶戲，千面人詼諧唱段和舞姿，到外族入侵時的舞台張力，無不體現了極致原生態的神秘美，此外張韶涵彷彿「浴火重生」，在天地萬象中與龍共舞，展現盛大的氣勢和個人魅力，MV中將民俗文化、民間舞蹈等進行創意編排，並結合現代高科技舞美特效技術、流行元素，以藝術昇華民俗文化，打造出一場高水準的視覺盛宴。張韶涵〈因「我」而起〉MV已在張韶涵YouTube官方頻道首播。

(中時 )