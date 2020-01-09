黃小琥暌違四年推出新單曲〈春到了〉，同時宣告再度加盟華納音樂，消息公佈後讓等待許久的歌迷又驚又喜！此次單曲不但應景農曆年節氣氛，身為人母的黃小琥更呼籲大家過年別忘了回家探望久未見面的家人；特別的是，新歌MV拍出異鄉遊子熱切返鄉的心情，雖然沒有參與MV拍攝，但黃小琥看完MV後相當有感觸，回想起自己從小到大的過年回憶：「好像年紀越大越沒什麼年味了，很懷念以前還是孩子的時候跟家人一起圍爐、領紅包、逛年貨街的氣氛。」

黃小琥表示，過年是最重大的傳統節日，「從小跟大家一樣非常喜歡過年領紅包，但現在科技太發達，大多都變成文字拜年，所以希望能有一首歌，呼籲大家多多回家團聚」；久未推出作品的她，繼上一張叫好叫座的專輯《愛情原來沒什麼》， 新歌〈春到了〉結合東、西方元素，有著爵士藍調的聲線與西洋節奏，編曲同時結合中國風，打造出這首充滿春天、年味的新歌，讓在外打拚的遊子們忍不住想起遠在家鄉的家人。

黃小琥農曆過年將和家人圍爐吃團圓飯，直言：「可以平淡過就是最幸福的事！」往年都在工作的她，這次是12年來第一次春節有空檔可以跟家人團聚，加上今年暖冬，她打算春節期間跟女兒一起環島旅行；至於近日回歸華納音樂，黃小琥笑說：「一直以來跟華納的同事都很有默契了，現在感覺像又回到家了，沒有太大的心情起伏，一切很自在。」〈春到了〉10日數位上架，MV將於YouTube《黃小琥官方頻道》首播。

黃小琥相隔四年推出新歌。（華納音樂提供）

(中時 )