台北市公共運輸處宣布，2月1日起將實施第二階段上下車刷卡，搭乘雙北市公車未完成上下車刷卡(需上、下車皆完成交易)，則無法享有後續一次捷運、公車(特定路線)及YouBike(限悠遊卡)轉乘優惠，另外也要注意卡片餘額要足夠，以免影響後續轉乘優惠。

公運處表示，「公車上下刷 嗶嗶抽大獎」活動，最後一期每組獎項各加碼抽出3組獎項，總共有236個中獎機會，得獎卡號已於108年12月30日公布，請民眾至該處官網或是至抽獎專頁輸入票證種類及卡號查詢，領獎期限只到109年1月31日止，呼籲民眾把握時間領獎，送自己新年一個大紅包。

公運處分析，獲得頭獎獎項(12張每月特製卡定期票)的4名得獎者，於108年11月期間，曾搭乘包括215、紅10、226、847、39、藍37路等公車路線，依搭乘之路線及時間推斷，得獎者分別為士林區1名(搭乘215及紅10往來社子及捷運士林站)、三重區2名(搭乘226路往來三重及捷運民權西路站與搭乘39路往來捷運三和國中站及臺北車站)、樹林區1名(搭乘847、藍37路往來捷運亞東醫院站)，民眾可多加留意是否得獎。

(中時 )